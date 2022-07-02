Рятувальники завершили розбирати завали у житловому будинку та будівлі бази відпочинку на Одещині, куди вдарили російські ракети

Рятувальники у суботу, 2 липня, завершили розбирати завали у дев'ятиповерховому житловому будинку та будівлі бази відпочинку у смт Сергіївка Одеської області, куди вдарили російські ракети, в результаті чого загинули люди, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 18:30 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів у дев'ятиповерховому житловому будинку та триповерховому будинку бази відпочинку завершено", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, в результаті ракетного удару у смт Сергіївка загинула 21 особа, серед них дитина, ще 38 постраждали.