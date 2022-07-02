Події

19:30 02.07.2022

Рятувальники завершили розбирати завали у житловому будинку та будівлі бази відпочинку на Одещині, куди вдарили російські ракети

1 хв читати
Рятувальники завершили розбирати завали у житловому будинку та будівлі бази відпочинку на Одещині, куди вдарили російські ракети

Рятувальники у суботу, 2 липня, завершили розбирати завали у дев'ятиповерховому житловому будинку та будівлі бази відпочинку у смт Сергіївка Одеської області, куди вдарили російські ракети, в результаті чого загинули люди, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 18:30 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів у дев'ятиповерховому житловому будинку та триповерховому будинку бази відпочинку завершено", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, в результаті ракетного удару у смт Сергіївка загинула 21 особа, серед них дитина, ще 38 постраждали.

 

 

 

Теги: #одеська_область #завали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 02.07.2022
Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

14:53 02.07.2022
Румунія готова допомогти жертвам ракетного обстрілу в Одеській області - глава МЗС Ауреску

Румунія готова допомогти жертвам ракетного обстрілу в Одеській області - глава МЗС Ауреску

12:40 02.07.2022
Рятувальники продовжать розбирати завали в житловому будинку і будівлі бази відпочинку в Одеській області, куди вдарили російські ракети - ДСНС

Рятувальники продовжать розбирати завали в житловому будинку і будівлі бази відпочинку в Одеській області, куди вдарили російські ракети - ДСНС

07:33 02.07.2022
На місці ракетного удару на Одещині відпрацювали експерти АСА та військові радники

На місці ракетного удару на Одещині відпрацювали експерти АСА та військові радники

20:50 01.07.2022
Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, бо він написаний кров'ю українських дітей

Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, бо він написаний кров'ю українських дітей

17:59 01.07.2022
Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу

Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу

16:16 01.07.2022
До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

14:31 01.07.2022
У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

13:59 01.07.2022
Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

12:03 01.07.2022
СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

ОСТАННЄ

Рятувальники ліквідували пожежу спортивної бази, яка виникла в результаті обстрілу у смт Первомайське Миколаївської області

У Павлограді сталася пожежа на підприємстві, постраждалих немає

У західних та Вінницькій областях оголошено штормове попередження

Мігранти в Сербії на кордоні з Угорщиною влаштували перестрілку, є загиблий і поранені

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби – міськрада

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

У Донецькій області комендантська година буде з 22:00 до 4:00 - ОВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА