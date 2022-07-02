Подоляк: світ втомився не від підтримки України, він втомився від особистих "комплексів" Путіна

Світ втомився не від підтримки України, а від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору і постійної брехні, наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Забудьте про словосполучення "втома від України". Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору і постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" Путіна", - написав Подоляк у Twitter.