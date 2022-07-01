Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

Рятувальники завершили пошук тіл у 9-ти поверховому житловому будинку смт Сергіївка Білгород-Дністровського району, в який влучила ворожа ракета, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці, до якої потрапила російська ракета. Будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищено плити на поверхах, повідомили у ДСНС. Загалом у дев'ятиповерхівках проживало 150-160 осіб. Також у квартирах є загиблі тварини, переважно кішки, чути гавкіт собак", - написав він у телеграм-каналі.

В ОВА додали, що під завалами на базі відпочинку, що розташована поруч, можуть бути люди.

Як повідомила раніше пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 10:00 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївці Білгород-Дністровського району загинуло 18 осіб, постраждали – 38.

16 людей загинули внаслідок удару по житловому будинку та 2 особи – по території бази відпочинку, з них одна дитина.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що загинули дві дитини. Також він повідомив, що внаслідок ракетних ударів 9-ти поверховий житловий будинок та база відпочинку у смт Сергіївці повністю зруйновані.