Ворог завдав удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, українські військові збили 4 ракети - Повітряні сили ЗСУ

Ворог завдав удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, шість ворожих ракет було випущено по м. Дніпро, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря. Шість ракет рашистів було спрямовано по місту Дніпро", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗС України збили чотири ракети ворога.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни атакували Дніпропетровську область шістьма ракетами, в обласному центрі через прильоти зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, під завалами шукають людей. Три ракети наші військові збили - над Дніпром і Синельниківським районом.