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15:09 28.06.2022

Фіксуються факти підготовки силами РФ ДРГ із білоруських військових - Міноборони

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Фіксуються факти підготовки силами РФ ДРГ із білоруських військових - Міноборони

Українська розвідка фіксує факти підготовки російськими силами у прикордонних із Україною районах Білорусі диверсійно-розвідувальних груп із числа білоруських військовослужбовців, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Українська розвідка повідомляє нам про те, що станом на зараз ми поки що не фіксуємо формування якогось наступального російського угруповання на території цієї країни. Втім, ми уважно стежимо за ситуацією. Також наша розвідка повідомляє нам про те, що станом на сьогодні фіксуються факти підготовки російськими силами на території цієї частини диверсійно-розвідувальних груп з числа військовослужбовців Республіки Білорусь", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

За його словами, кількість білоруських батальйонів у прикордонних районах знизилася із семи до шести.

"Певні підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до шести батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях та намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних із Україною та Польщею районах. Продовжує зберігатись загроза застосування Росією ракетного озброєння та авіаційних ударів із території цієї країни", - розповів Мотузяник.

Речник Міноборони також зазначив, що для прикриття російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях противник продовжує тримати до трьох батальйонно-тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї армії західного військового округу, також там перебувають підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Росії.

"Агресор завдав вогневого ураження з використанням реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня за 3 км від державного кордону з Україною на Сумщині", - зазначив він.

За словами Мотузяника, також зафіксовано ведення ворогом повітряної розвідки позицій українських військ із застосуванням безпілотного літального апарату типу "Орлан" у районах сіл Гірськ за 5 км від кордону в Чернігівській області, а також Шалигине, 5 км до кордону, Сумщина.

Теги: #міноборони #білорусь

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