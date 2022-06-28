Залужний обговорив ситуацію на фронті з колегами зі США та Великої Британії

Командувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив зі своїми колегами зі США та Великої Британії ракетні удари армії Росії по Україні.

"Цієї ночі провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Почав із того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави", - написав Залужний у вівторок у телеграмі.

Залужний поінформував своїх колег, що чотири дні тому російські окупанти з різних платформ базування випустили по території України 53 крилаті ракети, три дні тому - 26 ракет, два дні тому - майже 40, минулої доби - 12, а прицільний ракетний обстріл торговельного центру в Кременчуці забрав життя і травмував мирних жителів.

"Поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку. Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована", - наголосив Залужний.

Він зауважив, що ворога слід знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, й українські захисники можуть це зробити.

"На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни", - наголосив головнокомандувач.

Джерело: https://t.me/CinCAFU/152