Події

11:57 28.06.2022

Кількість жертв масованого ворожого обстрілу Харкова зросла до дев'яти осіб - поліція

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Кількість мирних громадян, які загинули внаслідок масованого обстрілу Північної Салтівки в Харкові, здійсненого російськими окупаційними військами у понеділок увечері, зросла до дев'яти осіб, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Станом на 11:00 постраждало всього 38 осіб. З них: 9 загиблих, 29 поранених, в тому числі 5 дітей (одна дитина в дуже тяжкому стані, двоє - стан тяжкий, двоє - середній стан тяжкості)", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, увечері 27 червня внаслідок ворожих обстрілів Північної Салтівки у Харкові п'ятеро людей загинули, 22 (зокрема 5 дітей) - поранені. Також було пошкоджено будинки та автомобілі. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з реактивної системи залпового вогню "Ураган", яка використовує заборонені касетні боєприпаси.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством) КК України.

 

Теги: #харків #війна #обстріли

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