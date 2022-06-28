За добу харківські поліцейські задокументували понад 50 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ракетних та артилерійських атак з боку російських окупаційних військ зазнали 5 районів Харкова, а також Барвінкове, Золочів, Андріївка, Гусарівка та смт Печеніги, повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Володимир Тимошко.

"У результаті обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, навчальний заклад, будівлю автосалону, гаражний кооператив, автомобілі. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 50 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів та пожеж", - написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

На блокпостах правоохоронці разом із військовими перевірили понад 1900 транспортних засобів для виявлення правопорушень та недопущення потрапляння на територію області заборонених предметів. На блокпосту в Лозівському районі вони зупинили автомобіль марки Citroen ZX Avantage, який знаходиться в розшуку по Індустріальному відділу державної виконавчої служби у Харкові. Транспортний засіб доставлено на штрафмайданчик. Крім того, під час перевірки посвідчення 43-річного водія автомобіля Fiat Fiorino поліцейські встановили, що документ має ознаки підробки. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено понад 30 осіб для перевірки їхньої можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.