Війна в Україні забрала життя щонайменше 4731 цивільного, ще 5900 поранено – ООН

Серед цивільних з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 26 червня постраждало 10 631 цивільний (трьома днями раніше – 10 506), зокрема 4731 людина загинула (4677), повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки надходження інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Згідно з ним це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної, Лисичанська та Сєвєродонецька (Луганська обл.). Численні повідомлення про численних жертв серед цивільного населення у цих містах потребують подальшої верифікації та не включені до наведеної вище статистики.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1812 чоловіків, 1225 жінок, 155 хлопчиків та 134 дівчинки, тоді як стать 41 дитини та 1364 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 5900 поранених – 174 хлопчики та 131 дівчинка, а також 184 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням трьома днями раніше загинуло дев'ятеро дітей і ще шестеро було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на опівніч 27 червня було зафіксовано 2582 (2551) загиблі та 2479 (2462) поранених на території, контрольованій урядом, та 191 (188) загиблий та 777 (768) поранених на території, контрольованій збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1958 (1938) загиблих та 2644 (2599) поранених.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 24-26 червня, тому що протягом цього періоду управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.