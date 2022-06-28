Події

07:15 28.06.2022

Агресор з артилерії здійснив понад 40 обстрілів по Краснопільській громаді

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Агресор з артилерії здійснив понад 40 обстрілів по Краснопільській громаді

Російський агресор у понеділок з артилерії здійснив понад 40 обстрілів по Краснопільській громаді на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"З 16-ї години росіяни розпочали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді, одна людина поранена", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що після 22:00 ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

"Також сьогодні за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено вчора. За життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі", - наголосив голова ОВА.

 

Теги: #сумщина #обстріл #артилерія

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