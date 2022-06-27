Кількість поранених у результаті вечірніх ворожих обстрілів спального району Харкова зросла до 31, загинуло 5 людей

Станом на 21:22 понеділка кількість постраждалих у результаті обстрілів, здійснених російськими окупаційними військами по Північній Салтівці у Харкові, зросла до 31 людини, повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Володимир Тимошко.

"5 загиблих, 31 поранений, зокрема 5 дітей", - написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, стан поранених оцінюється як тяжкий та середньої тяжкості.

"Стан поранених тяжкий і середній, в результаті обстрілів жителі отримали вибухові травми, осколкові поранення. Харківські медики працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше у понеділок увечері повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів Північної Салтівки у Харкові 5 людей загинули, 22 (у тому числі 5 дітей) – поранено. Також в результаті ракетних атак пошкоджено будинки та автомобілі. Слідчі поліції на місці фіксують наслідки обстрілу. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до СБУ для розслідування за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством) КК України.