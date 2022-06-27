Блинкен: Мы привлечем к ответственности Россию, в том числе виновных в зверствах

Мир привлечет к ответственности Россию, в том числе виновных в зверствах, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя удары российских ракет по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.

"Сегодня мир в ужасе от российского ракетного удара по переполненному украинскому торговому центру — последнего в череде злодеяний. Мы продолжим поддерживать наших украинских партнеров и привлечем к ответственности Россию, в том числе виновных в зверствах", - написал Блинкен в Twitter в понедельник.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритани Лиз Трасс указала, что "это шокирующая и варварская атака на ни в чем не повинных мирных жителей". "Я думаю обо всех пострадавших", - отметила Трасс.