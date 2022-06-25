Передчасна неофіційна інформація в соцмережах не дала змоги ЗСУ доробити заплановане в Сєвєродонецьку - МО

Заступник міністра оборони Ганна Маляр стверджує, що українські військові не змогли доробити заплановане в Сєвєродонецьку через те, що неофіційна інформація з'явилася в соцмережах раніше, ніж заяви Генштабу ЗСУ.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності про перебіг військових операцій і повідомлення про це в соцмережах до офіційних заяв Генштабу частково зривають військові операції - як це було вчора і позавчора по Сєвєродонецьку. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - написала Маляр у Фейсбуці в суботу.

Вона пояснила, що не можна "публічно говорити про те, що ЗСУ вийшли з... або зайшли в... населений пункт до того, як про це заявить Генштаб".

"Тому що це завдає шкоди роботі ЗСУ. Це забирає у них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції", - написала Маляр.

За її словами, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізуються паралельно кілька завдань. "І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші", - наголосила заступник голови Міноборони.

"Все, про що можна в цей момент говорити, – говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно)", - підсумувала вона.