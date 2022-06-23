Події

15:58 23.06.2022

Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ ведуть маневрену оборону – головнокомандувач

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Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ ведуть маневрену оборону – головнокомандувач

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявляє, що українські війська змушені вести маневрену оборону й займати вигідніші рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці російських окупантів, водночас він назвав ситуацію на фронті котрольованою.

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаймо стрій!" - написав Залужний у телеграм-каналі в середу.

Теги: #оборона #зсу #залужний

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