МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

Магістерський комплексний тест (МКТ) та магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Згідно з повідомленням пресслужби УЦОЯО, 27 червня розпочинається реєстрація для участі в магістерському комплексному тесті та магістерському тесті навчальної компетентності, яка триватиме до 18 липня 2022 року включно.

"Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія закладу вищої освіти. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії документів. Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має зазначити населений пункт, у якому бажає пройти МТНК, МКТ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тестування можна буде пройти у тих містах України, де безпекова ситуація дає змогу створити екзаменаційні центри для проведення магістерських іспитів, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи та організації готові підтримати проведення випробувань.

Отже, основні та додаткові сесії МТНК, МКТ відбуватимуться у 21 області України та Києві.

"Поки що неможливо провести іспити в АР Крим, Донецькій, Луганській та Херсонській областях, місті Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, провести основну сесію тестування планується у 13 країнах Європи: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Франції та Чехії.