Кількість поранених унаслідок атаки на Краснопільську громаду зросла до 6, уночі та вранці ворог обстріляв Есманську та Новослобідську громади – Сумська ОВА

Російські окупанти вночі та вранці обстріляли з мінометів Есманську та Новослобідську громади, внаслідок учорашніх обстрілів Краснопільської громади поранено шістьох людей, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Уночі та зранку ворог обстрілював із мінометів Есманську та Новослобідську громади. 20 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає", - написав він у фейсбуці.

Також він повідомив, що внаслідок учорашнього обстрілу Краснопільської громади поранено шістьох людей.