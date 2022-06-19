Окупанти атакують на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, у прикордонних районах Білорусі проводиться радіоелектронна розвідка

Російські окупанти продовжують атакувати українські позиції у Сєвєродонецьку та на Бахмутському напрямку, використовують авіацію. У прикордонних з Україною районах Білорусі ведеться радіоелектронна розвідка; у Брянській та Курській областях РФ облаштовуються оборонні позиції, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості у Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ і вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій супротивник не вів. В Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійського обстрілу наших позицій.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник удосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.