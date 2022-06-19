Рада заборонила імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій України

Верховна Рада заборонила імпорт друкованої продукції з Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій України.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 7459 за основу і в цілому підтримали 306 народних депутатів на пленарному засіданні в неділю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Закон також пропонує посилити обмеження до видавничої продукції антиукраїнського змісту, припинити поширення такої в Україні, зокрема, нейтралізувати загрози масового друку в Україні книг російських авторів, створення в Україні другої зони копірайту на переклади російською мовою популярної літератури, а також ввезення відповідної літератури з третіх країн.

Крім того, документ передбачає скасування раніше виданих дозволів на ввезення видавничої продукції з РФ, Білорусі, тимчасово окупованих територій України, заборону на розповсюдження і вилучення з продажу ввезених раніше книг. Водночас пропонується запровадити дозвільний порядок ввезення для книг мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн, а також заборонити випуск, ввезення, поширення в Україні книжкових видань, що містять твори авторів – громадян РФ і антиукраїнську літературу.

В Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться та розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу. Книги іншими мовами можуть видаватися і поширюватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Таким чином в Україні можна буде вільно видавати (ввозити, поширювати) твори будь-якою (у т.ч. російською) мовою громадян України або будь-які твори іноземців мовою оригіналу. Однак не можна буде видавати, ввозити, поширювати, наприклад, популярну зарубіжну літературу в перекладі на російську мову.

При цьому закон забороняє видавати, ввозити, поширювати книги, видані в Росії, Білорусі або на окупованих територіях країни, але це не стосується книг, виданих за часів СРСР або раніше.