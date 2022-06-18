Події

13:52 18.06.2022

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

Дві людини постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в суботу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас приліт в Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, дві людини постраждали. На місці працюють рятувальники", - написав Резніченко в телеграмі.

Раніше про ракетні удари повідомив мер міста Олександр Вілкул. "У Кривому Розі Прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування і постраждалі", - написав Вілкул у Телеграм.

Теги: #кривий_ріг #удари

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