Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

Дві людини постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в суботу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас приліт в Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, дві людини постраждали. На місці працюють рятувальники", - написав Резніченко в телеграмі.

Раніше про ракетні удари повідомив мер міста Олександр Вілкул. "У Кривому Розі Прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування і постраждалі", - написав Вілкул у Телеграм.