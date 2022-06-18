В Україні потрібно розмінувати ще близько 270 тис. кв. км - Монастирський

Розмінування потребує 270 тис. кв. км української території, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"Якщо говорити про кількість, то сьогодні ми розуміємо, що потрібно розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями", - сказав глава відомства Денис Монастирський в п'ятницю під час Всеукраїнського телемарафону.

За його словами, МВС орієнтує підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування протягом року. "Простими словами, має бути розмінована дорога між населеними пунктами, повністю розміновано населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів. Але повне розмінування, яке передбачає дороги, лісосмуги, водойми, займе роки", – наголосив Монастирський.

Щодо відпочинку на пляжах, міністр попередив, що в більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях купатися небезпечно через наявність вибухових пристроїв. За його словами, місцева влада самостійно визначає, чи можна купатися в тих чи інших водоймах. Також він наголосив, що для дослідження водойм потрібне особливе професійне обладнання, якого в Україні небагато, і закликав українців поки що не відвідувати водойми через мінну небезпеку.

"Ми звернулися до наших міжнародних партнерів-колег з Євросоюзу. Вони нам допомагатимуть і командами, які будуть приїжджати з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування", - розповів Монастирський.