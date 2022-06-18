18 червня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 115 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 115 RUSSIAN AGRESSION

18 червня відзначають День гідності аутистів, Міжнародний день пікніка, День любителів риболовлі, День сталої гастрономії, Міжнародний день паніки та Всесвітній день жонглювання. В Україні – День дільничного інспектора поліції. У Нідерландах – свято оселедця.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Дорофея Тирського, Блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського, Блаженного Костянтина, митрополита Київського та всієї Русі.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

18 червня 1889 року був запатентований дитячий візок, а 1939 року на могилі Тараса Шевченка в Каневі встановили бронзовий пам'ятник.

День дільничного інспектора поліції в Україні

Щороку 18 червня в Україні відзначається професійне свято – День дільничного інспектора поліції встановлене у 2004 році наказом міністра внутрішніх справ України.

Днем народження служби вважається 18 червня 1923 року, коли народний комісар внутрішніх справ міліції УРСР підписав наказ "Про затвердження інструкції для районних спостерігачів міських відділів". Але офіційно свято було засноване лише у 2004 році.

У 2015 році міліція України реформою була перетворена на Національну поліцію, після чого дільничні міліціонери стали дільничними офіцерами поліції.

Дільничний інспектор поліції повинен не тільки володіти професійними навичками, але й бути хорошим психологом, мати такі людські якості, як порядність, чуйність, вміння вислухати людину, розібратися в суті проблеми та надати кваліфіковану допомогу. Адже за його роботою стоїть безліч людських доль.

День сталої гастрономії

21 грудня 2016 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією №71/246 проголосила 18 червня Днем сталої гастрономії. 2017 року він пройшов уперше.

Гастрономія – важливий елемент культурного самовираження будь-якого народу, пов'язаний із природним та культурним різноманіттям світу. А також тим, що всі культури та цивілізації можуть сприяти сталому розвитку та відіграють вирішальну роль у його досягненні, оскільки вони роблять свій внесок у сталий розвиток за допомогою культури харчування та гастрономії.

Мета Дня – зосередити увагу світової спільноти на тій ролі, яку стала гастрономія може зіграти у досягненні цілей у сфері сталого розвитку, зокрема за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, покращення харчування людей, забезпечення сталого виробництва продовольства та збереження біорізноманіття.

До 2050 року у світі буде понад 9 млрд. людей, яких треба нагодувати. При цьому людство виробляє достатньо продовольства, але 1/3 його перебуває у відходах чи втрачається під час процесу виробництва. Сьогодні ми користуємося океанами, лісами та ґрунтами переважно нестійким чином, тому нам потрібно бути більш уважними до того, як ми використовуємо природні ресурси як виробники, і бути більш розбірливими у тому, як ми вибираємо їжу як споживачі.

Нині сімейні ферми забезпечують 80% продовольства у світі. Споживання продуктів, вирощених на місцях, допомагає розвивати економіку регіону, підтримувати його фермерські господарства та скорочувати парникові гази та ресурси, задіяні під час перевезення продовольства. Придбання продуктів, вирощених на місцях, означає, що на них існує попит, і це дозволяє фермерам заробляти на життя.

Міжнародний день паніки

Дуже незвичайне на перший погляд свято відзначається щороку 18 червня у всьому світі. Воно не має офіційного статусу, проте інформація про нього все більше розповсюджується в Інтернеті.

Вперше почувши таку незвичайну назву свята, людина може серйозно спантеличитися у спробі зрозуміти, що ж святкується цього дня. Начебто паніка – психологічний стан, здатний викликати у людини неоднозначні, неконтрольовані вчинки та дії, які важко проаналізувати. Наслідки цих вчинків і дій також можуть бути непередбачуваними.

Стан людини, яка піддалася паніці, схожий на стан афекту. Кожен з нас чув фразу: "Не піддавайтеся паніці". В умовах надзвичайних ситуацій незалежно від їх масштабу паніка є причиною народження нових труднощів і проблем, а наслідки її часом бувають не менш серйозними, ніж наслідки тих обставин, що її спричинили.

Тому психологи пропонують розслабитися і не стримувати свої страхи в певний день - це, все ж таки, не просто неконтрольована паніка, оскільки підсвідомо людина пам'ятає про те, що дозволяє собі слабкість "сьогодні", щоб "завтра знову взяти себе в руки".

Таким чином, Міжнародний день паніки – своєрідний психологічний тренінг, який пропонується кожному, хто відчуває втому від жорсткого самоконтролю над власними фобіями. У ході свідомого прояву слабкості, людина з високою часткою ймовірності здатна переосмислити своє ставлення до власних страхів і стресотворних факторів, сприйняти їх навіть з гумором.

Міжнародний день пікніка

Спочатку французьким словом "пікнік" називали подію, коли всі гості приносили із собою одну страву для загального столу. Таким чином гості та господарі могли приготувати одну страву, а поласувати кількома. Пізніше пікніки почали організовувати англійці після завершення полювання. Саме вони приносили покривала в клітинку та кошики з в'яленим м'ясом, сиром, вином, свіжими овочами та тістечками.

Всесвітній день жонглювання

Свято неофіційне, приурочене до дати заснування Міжнародної асоціації жонглерів, створеної 1947 року.

Суть жонглювання проста - це вміле маніпулювання різними предметами, яких може три і більше. Найбільш поширеними предметами, що використовуються жонглерами є булави, м'ячі, палиці, напої, діаболо, кола тощо. Проте проста за змістом ідея дається далеко не всім. Для розвитку навичок жонглювання на сьогодні існує багато методик і вправи, а досягнення високого рівня майстерності, як і в будь-якому виді спорту, досягається не лише певними фізичними даними, а й наполегливою працею та тренуванням.

Свято оселедця у Нідерландах

Традиційно, свято оселедця проводиться в Нідерландах в одну з субот червня, відразу ж після того, як до порту доставлять перший оселедець нового улову. Цей улов - особливий, оскільки до кінця травня оселедець досягає ідеального розміру і нагулює 14 відсотків жирності.

Це свято часто називають також "Днем прапорців". Прапорці фігурують у назві народних гулянь. Оскільки ними традиційно цього дня прикрашають гавань містечка Схефенінгена та прилеглі вулиці. Ті, хто прийшли на свято, зможуть вдосталь поїсти делікатесу — першого оселедця нового сезону, так званого, "голландсі ніуве". Перший оселедець, який зайшов до порту Схефенінген, зазвичай отримує грошову премію.

Запатентовано дитячий візок

Справжня мода на дитячі коляски виникла у 1840-х роках, коли англійська королева Вікторія, багатодітна мама, вирішила сама гуляти зі своїми малюками королівським парком. Незабаром мода на коляски поширилася у всіх аристократичних колах Європи.

У перших візках до кошика або короба прикріплювалися три або чотири колеса, а також прилаштовувалась спеціальна ручка, щоб її можна було везти за собою. У них запрягали поні, козу чи собак, щоб вони катали дітей.

Були високі коляски на тонких колесах, щоб легко було котити поганою дорогою, і низькі на маленьких коліщатках, які краще їхали рівною поверхнею. Коляски робили на замовлення, і за своєю формою вони були схожі на транспорт для дорослих – карети та диліжанси.

Ще цього дня:

1934 - Заарештований Роман Шухевич у зв'язку з убивством міністра польського уряду Перацького (відплата за пацифікацію);

1939 - У Каневі на могилі Тараса Шевченка встановлено пам'ятник;

1991 - Верховна Рада УРСР видала постанову про відзначення Дня незалежності України 24 серпня;

1996 - Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння;

2000 - Львівська міськрада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.

Церковне свято

18 червня вшановують священномученика Дорофея Тирського, який жив у 3-4 століттях. Дорофей служив єпископом у фінікійському місті Тирі. У період гоніння на християн за імператора Діоклетіана він ховався від язичників; повернутися в Тир єпископ зміг лише після того, як на престол зійшов імператор Костянтин, який видав Міланський едикт.

Таку назву отримав документ, який проголошував релігійну терпимість на території Римської імперії. Дорофей керував своєю єпархією близько 50 років. Проте йому не судилося померти від старості: під час правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

Святий Дорофей вважається автором "Синопсису" - зібрання сказань про життя пророків і апостолів. Він містить один із варіантів списку апостолів від сімдесяти (так заведено називати учнів Ісуса Христа, а також їх безпосередніх учнів; вважається, що вони були обрані в останній рік земного життя Спасителя).

Іменини: Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.