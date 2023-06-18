18 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 480 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 480 RUSSIAN AGRESSION

18 червня в Україні та в світі відзначають День батька, Міжнародний день паніки, День стійкої гастрономії, Міжнародний день пікніка, Міжнародний день суші.

Ще сьогодні в Україні - День дільничного офіцера поліції, в Азербайджані - День прав людини, у Вірменії - День авіації, День працівників водного господарства Киргизстану, День історика в Республіці Молдова, Національне свято Республіки Сейшельські Острови, у Єгипті - День евакуації, що суміщається з давньоєгипетським святом Нілу, у Камбоджі - День народження Королеви-Матері, у Туркменістані - День працівників органів юстиції, Фестиваль Каннин Дано в Південній Кореї.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Дорофея.

День батька

Щороку в третю неділю червня у світі відзначають День батька. Другий рік поспіль цей день в Україні є особливим, оскільки через війну багато дітей розлучені зі своїми батьками.

Вперше його святкували в Америці. Сонора Смарт, у 1909 році в церкві під час служби, присвяченій Дню матері, подумала про те, що після смерті матері її та ще п'ятьох дітей виховував батько, Вільям Джексон Смарт.

Сонора хотіла, щоб її батько знав, яка він особлива людина для неї, як вона його любить і цінує. Адже її батько жертвував усім, щоб виконувати всі свої батьківські обов'язки, і був в очах її доньки найбільш мужнім, неегоїстичним і найлюдянішим серед усіх відомих їй людей.

Сонора звернулася до місцевої влади із пропозицією заснувати нове свято, її підтримали і мали намір влаштувати святкування 5 червня - у день народження Вільяма Смарта, але часу на їхню підготовку забракло, і свято перенесли на 19 червня. Незабаром свято стало популярним і в інших містах штату.

День батька уособлює вираження любові та вдячності, які донька присвятила своєму батькові. Троянди - квіти Дня батька: червоні носять, якщо батько живий, і білі, якщо батько помер. І, звісно ж, цього дня заведено дарувати своїм батькам подарунки і влаштовувати сімейні урочистості.

Слідом за США День батька в третю неділю червня стали відзначати Велика Британія, Нідерланди, Франція, Китай, Японія та інші країни.

День дільничного офіцера поліції

18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Професійне свято було започатковано 2004 року. Дільничні офіцери - це представники Національної поліції на дільниці, які мають наступні обов'язки: протидія будь-яким злочинним діям, профілактика правопорушень, контроль зберігання, використання зброї тощо.

День гордості та гідності аутиста

Подія заснована 2005 року організацією Aspies For Freedom. Через аутистичні розлади мозку в людей виникають проблеми із соціалізацією, сприйняттям і поведінкою загалом. Однак аутисти, як було доведено, більш уважні до деталей, вміють жити яскравим життям. Головна мета цього дня полягає в об'єднанні людей з аутистичними захворюваннями.

Фестиваль Каннин Тано в Південній Кореї

Сьогодні відкриття одного із найвідоміших фестивалів Південної Кореї - весняного фестивалю Каннин Тано. Свою назву фестиваль отримав від назви стародавнього міста Каннин, розташованого на березі Японського моря.

Крім туристичних визначних пам'яток місто відоме своїми фестивалями. Насамперед це фестиваль Тано, який проводиться щорічно на річці Намдечхон. 1967 року ця подія увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини, а 2005 року ЮНЕСКО включило фестиваль до переліку шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства.

Ще цього дня:

1934 - Арешт Романа Шухевича у зв'язку з убивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію);

1939 - У Каневі на могилі Тараса Шевченка відкривають йому пам'ятник;

1940 - Після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявляє в ефірі Бі-Бі-Сі, що "програно тільки битву, але не війну", і він із частиною армії евакуюється до Великої Британії;

1946 - Італія стає республікою;

1976 - Незалежність Сейшельських Островів;

1996 - Україну приймають до складу Конференції з роззброєння;

2000 - Львівська міська рада накладає заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень;

2009 рік - Запуск Lunar Reconnaissance Orbiter, космічного апарату НАСА з дослідження Місяця.

Церковне свято

Цього дня вшановують священномученика Дорофея Тирського, який жив у 3-4 століттях. Дорофей служив єпископом у фінікійському місті Тирі. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана він переховувався від язичників; повернутися в Тир єпископ зміг тільки після того, як на трон зійшов імператор Костянтин, який видав Міланський едикт.

Це документ, що проголошував релігійну терпимість на території Римської імперії. Дорофей керував своєю єпархією близько 50 років. Однак йому не судилося померти від старості: у період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

Святий Дорофей вважається автором "Синопсису" - зібрання оповідей про житіє пророків і апостолів. У ньому міститься один із варіантів списку апостолів від сімдесяти.

Іменини: Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір, Ігор.