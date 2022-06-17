"Укравтодор" відкриває ділянку дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка з Дніпра до каналу Дніпро-Донбас

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") відкриває ділянку дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка з Дніпра до каналу Дніпро-Донбас, заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у п'ятницю.

"Сьогодні ми вже відкриваємо ділянку дороги Н-31 з Дніпра до каналу Дніпро-Донбас. Це досить хороша, безпечна, європейського зразка дорога першої категорії. Там уже все зроблено, і ми відкриваємо її для руху всіх авто: і вантажних, і легкових", - сказав він.

Івко зазначив, що загалом Н-31 становить 137 км, з яких у Полтавській області – 80 км, у Дніпропетровській – 58 км.

За його словами, у Полтавській області вже збудовано 77 км, у Дніпропетровській – 30 км.

"Ми завершимо цей проект, завершимо після війни обов'язково. І досить швидко", - додав заступник голови "Укравтодору".