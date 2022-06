Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Європейська Комісія рекомендуватиме Європейській раді надати Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС із подальшим виконанням "домашньої роботи".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер у Брюсселі повідомило джерело, близьке до переговорного процесу та ознайомлене з проєктом документа. "Рекомендувати надати Україні статус кандидата при розумінні, що буде зроблено подальші кроки (grant candidate status under the understanding that follows steps are taking)", - процитував проект документа співрозмовник агентства.

Далі, за його словами, йде список "домашньої роботи", яку має виконати Україна, перш ніж розпочнуться офіційні переговори. Серед них - забезпечення верховенства права, боротьба з корупцією, олігархами, відмиванням грошей. За словами джерела, Україна має виконати цю роботу в будь-якому разі, тому що для повноправного членства в ЄС вона повинна відповідати критеріям ст. 49 Угоди. "Таке формулювання дасть змогу "взяти на борт" країни, які ще вагаються", - пояснив позицію Єврокомісії співрозмовник. Крім того, він вважає, що Києву знадобиться значний час, щоб відповідати необхідним критеріям.

Щодо Молдови, то список "домашньої роботи" ще більший, ніж для України. Щодо Грузії в ЄК рекомендують надати статус кандидата лише після виконання "домашньої роботи".

Ці рекомендації ще мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

Офіційне оголошення висновків заплановане на найближчу п'ятницю, 17 червня.