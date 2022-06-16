Окупанти посилюють позиції на північному напрямку від Харкова – "Нацкорпус"

Командир Харківського спецпідрозділу "Азов" Національної гвардії України Костянтин Немічев повідомив, що російські окупанти посилюють свої позиції на північному напрямку від Харкова, повідомляє пресслужба політичної сили "Національний корпус".

"Якщо говорити про північний напрямок від Харкова, то ворог посилюється. Вони розуміють, що просідають, втрачають особовий склад, техніку. До них заходять нові батальйони, нові сили, і вони намагаються штурмувати. Але ми тримаємо позиції на нашому напрямку і це робитимемо й надалі", – цитує пресслужба політсили, сказані в ефірі "Еспресо" слова Немічева.

Він зазначив, що аналогічна ситуація спостерігається на Ізюмському напрямку ближче до Старого Салтова, де ворог також зміцнює свої угруповання.

"Збройні сили тримаються, намагаються відбивати атаки і йти в контрнаступ. РФ намагається перекидати на цей напрямок більше сил для штурму наших позицій, щоб далі йти до Слов'янська. Але ситуація контрольована, великих проривів немає, Збройні сили стоять на своїх позиціях", – сказав Немічев.

Водночас, він наголосив, що ворожі позиції посилюються російськими кадровими військовими, бійців із т.зв. "ЛНР-ДНР" поменшало.