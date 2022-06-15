Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені - прем'єр-міністр Албанії

Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені, повідомив на брифінгу в Києві у середу прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Ми могли побачити на власні очі Ірпінь, Бородянку. Я радий, що ви погодилися з нашою пропозицією об'єднати наші зусилля та побудувати від наших країн квартал або окремі будинки в Ірпені", - сказав він, звертаючись до Зеленського.

"Ми хочемо балканським чином без зайвої бюрократії зробити це", - сказав прем'єр Албанії.

Зі свого боку прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович зазначив, що "кожного українця, який перебуває в Чорногорії, їх близько 10 тисяч, ми відчуваємо так, начебто приймаємо рідних людей".

"У вас є друзі. Будьте впевнені, що ми пережили ваш досвід 30 років тому, ми знаємо, що таке війна, агресія та воєнні злочини", - сказав прем'єр Чорногорії.