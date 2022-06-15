Події

18:19 15.06.2022

Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені - прем'єр-міністр Албанії

1 хв читати
Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені - прем'єр-міністр Албанії

Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені, повідомив на брифінгу в Києві у середу прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Ми могли побачити на власні очі Ірпінь, Бородянку. Я радий, що ви погодилися з нашою пропозицією об'єднати наші зусилля та побудувати від наших країн квартал або окремі будинки в Ірпені", - сказав він, звертаючись до Зеленського.

"Ми хочемо балканським чином без зайвої бюрократії зробити це", - сказав прем'єр Албанії.

Зі свого боку прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович зазначив, що "кожного українця, який перебуває в Чорногорії, їх близько 10 тисяч, ми відчуваємо так, начебто приймаємо рідних людей".

"У вас є друзі. Будьте впевнені, що ми пережили ваш досвід 30 років тому, ми знаємо, що таке війна, агресія та воєнні злочини", - сказав прем'єр Чорногорії.

Теги: #нерухомість #ірпінь #балкани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 15.06.2022
Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

12:03 15.06.2022
Прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь

Прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь

11:58 15.06.2022
Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

11:24 15.06.2022
"Укрзалізниця" відкриє в Ірпені комплекс для тимчасового проживання його городян, які залишилися без дому через війну

"Укрзалізниця" відкриє в Ірпені комплекс для тимчасового проживання його городян, які залишилися без дому через війну

17:54 14.06.2022
Кабмін спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель і споруд внаслідок бойових дій

Кабмін спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель і споруд внаслідок бойових дій

11:52 14.06.2022
Ціна 1 кв. м у столичних новобудовах може зрости до 20%

Ціна 1 кв. м у столичних новобудовах може зрости до 20%

19:12 13.06.2022
Містечко із залізничних вагонів для жителів Ірпеня, які втратили дах над головою, запрацює з 15 червня – ЗМІ

Містечко із залізничних вагонів для жителів Ірпеня, які втратили дах над головою, запрацює з 15 червня – ЗМІ

17:46 10.06.2022
Реєстр житлових будинків, пошкоджених та знищених унаслідок російської збройної агресії, буде оприлюднено на сайті Харківської міськради

Реєстр житлових будинків, пошкоджених та знищених унаслідок російської збройної агресії, буде оприлюднено на сайті Харківської міськради

11:50 10.06.2022
Собівартість будівництва зросла на 20% від початку війни, терміни будівництва зсуваються на один-два квартали

Собівартість будівництва зросла на 20% від початку війни, терміни будівництва зсуваються на один-два квартали

18:53 09.06.2022
До законопроєкту про компенсацію за пошкоджене житло подано 707 поправок – нардеп

До законопроєкту про компенсацію за пошкоджене житло подано 707 поправок – нардеп

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перший заступник глави МВС Єнін: Нацполіція запобігла теракту проти керівництва України

На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

ОСТАННЄ

Зеленський попросив допомогу Чорногорії у лікуванні поранених українських солдатів

Перший заступник глави МВС Єнін: Нацполіція запобігла теракту проти керівництва України

На Львівщині відкриють Офіс для координації роботи гуманітарних організацій - Тимошенко

На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

Україна потребує зброї дальньої дії, броні та берегової оборони - Остін

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України

Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА