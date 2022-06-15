Події

13:07 15.06.2022

Суд звільнив з-під варти Олександра Мазурчака – "Наш край"

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Суд звільнив з-під варти Олександра Мазурчака – "Наш край"

Печерський суд Києва звільнив з-під варти одного з керівників партії "Наш край" Олександра Мазурчака, раніше затриманого, повідомив у середу офіційний сайт партії. Там зазначили, що очікують офіційного вибачення силовиків, які виконували, на думку партії, політичне замовлення.

У партії "Наш край" переконані: кожен елемент цієї справи сфабрикований – починаючи від "підставного" діяча, який у розпал війни та за відсутності виборчого процесу "вирішив" іти на вибори і завершуючи постановкою затримання, яке було влаштоване суто під камери.

"Дана справа є зловживанням службовим становищем представниками правоохоронних органів, які виконують політичну вказівку. Партія "Наш край" наполягає на негайному закритті справи та офіційному публічному вибаченні з боку правоохоронних органів. Потрібно працювати на захист країни, а не імітувати його виконанням політичних замовлень", – заявили у партії.

За словами адвоката Ірини Бовнегри, це рішення суду свідчить про те, що судді вже на цьому етапі із сумнівом поставилися до дій правоохоронців.

"Дане рішення слідчого судді свідчить, що останній із сумнівом поставився до доводів сторони обвинувачення щодо обґрунтованості підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину, тому і було прийнято рішення про застосування найлегшого запобіжного заходу. Вигадана правова кваліфікація дій, позапроцесуальне оформлення протоколів проведених слідчих дій, театральне затримання, безпідставне порушення строків повідомлення про підозру, непомірна застава більше ніж 36 млн грн – все це свідчить більше про політичний контекст цієї справи", - зазначила вона.

9 червня пресслужба Київської міської прокуратури повідомила про затримання голови однієї з політичних партій та керівника територіального осередку цієї самої політсили.

За версією слідства, зловмисники вимагали у підприємця передати їм $2,5 млн за внесення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання у такий спосіб мандату народного депутата.

Теги: #мазурчак #звільнення

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