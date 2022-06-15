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11:30 15.06.2022

В Україні набув чинності закон про звільнення від мобілізації учнів та викладачів профосвіти

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В Україні набув чинності закон про звільнення від мобілізації учнів та викладачів профосвіти

В Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Документ, зокрема, розширює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнивши його такими категоріями громадян, як учні та викладачі закладів професійної (професійної-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної перед вищою та вищою освітою.

Водночас відтермінування від мобілізації можуть отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі, а викладачам відтермінування надають тільки в тому разі, якщо заклад професійної (професійної-технічної) освіти – їх основне місце роботи й вони отримують там щонайменше 0,75 ставки.

Зазначається, що таке рішення дасть змогу забезпечити відновлення України шляхом наповнення ринку праці професіоналами, зокрема кваліфікаційними працівниками.

Як повідомлялося, 14 квітня ВР ухвалила відповідний законопроєкт №7272.

Теги: #закон #мобілізація #винятки

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