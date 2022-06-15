Події

07:36 15.06.2022

Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини, ворог веде наступ у напрямку Краснопілля

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Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини, ворог веде наступ у напрямку Краснопілля

Українські захисники успішно відбили штурмові дії ворога в районах Богородичного та Долини, проте агресор продовжує наступ у напрямку Краснопілля на Слов'янському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка,  Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають", - сказано у зведенні, опублікованому в фейсбуці в середу вранці.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Серединої Буди на Сумщині.

На Харківському напрямку підрозділи противника, за підтримки вертольотів армійської авіації, намагалися не допустити подальшого просування наших військ до Державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.

На Донецькому напрямку ворог цинічно обстріляв з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели. Здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське,  Метьолкіне. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Українські захисники продовжують успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.

"На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколіївки захлинувся.  Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу. Використовуючи результати вогневого ураження, противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають", - зазначається у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбили  наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іль’їнка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка. Завдав авіаудару неподалік Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.

Російський агресор і надалі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу "Калібр".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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