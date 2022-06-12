Події

19:24 12.06.2022

Окупанти продовжують спроби зайняти Сєвєродонецьк, безуспішно штурмували Врубівку та ділянку Оріхове-Золоте

2 хв читати
Окупанти продовжують спроби зайняти Сєвєродонецьк, безуспішно штурмували Врубівку та ділянку Оріхове-Золоте

Російські окупанти у неділю намагалися подолати опір українських військ та встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк Луганської області, бойові дії продовжуються, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій у фейсбуці.

"На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою захоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали. При спробі відновити штурмові дії у напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч і відійшов. На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина", - йдеться у зведенні.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріл наших підрозділів і готувався до наступу.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне становище, продовжує вдосконалювати інженерне обладнання оборонних позицій. "Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне", - йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони сіл Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують обстріл позицій українських військ та цивільної інфраструктури у с.Хренівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

"Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії", - йдеться в зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 12.06.2022
Російська армія втратила в Україні вже 32 150 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила в Україні вже 32 150 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

07:28 12.06.2022
Минулої доби українські військові знищили понад 42 одиниці техніки і до 150 окупантів

Минулої доби українські військові знищили понад 42 одиниці техніки і до 150 окупантів

19:30 11.06.2022
Українські військові відбили штурм ворога поблизу Бражківки, Долини та Вернопілля

Українські військові відбили штурм ворога поблизу Бражківки, Долини та Вернопілля

07:17 11.06.2022
Російські окупанти просуваються у бік Слов'янська, посилюють угруповання на цьому напрямку

Російські окупанти просуваються у бік Слов'янська, посилюють угруповання на цьому напрямку

07:02 11.06.2022
У зоні ОС у п'ятницю відбито 14 атак, на двох локаціях тривають бої

У зоні ОС у п'ятницю відбито 14 атак, на двох локаціях тривають бої

07:42 10.06.2022
На кордоні в Гомельській області стягують спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі

На кордоні в Гомельській області стягують спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі

20:22 09.06.2022
Генштаб ЗСУ: Українська армія завдає російським окупантам суттєвих втрат, на окремих ділянках проводить наступальні дії

Генштаб ЗСУ: Українська армія завдає російським окупантам суттєвих втрат, на окремих ділянках проводить наступальні дії

09:44 09.06.2022
РФ втратила за добу 8 червня в Україні близько 200 військових, 5 танків та 3 безпілотники – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу 8 червня в Україні близько 200 військових, 5 танків та 3 безпілотники – Генштаб ЗСУ

07:39 09.06.2022
Ворог розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У"

Ворог розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У"

17:11 08.06.2022
Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область касетними боєприпасами, у Покровській громаді загинула жінка

ОСТАННЄ

Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Посол Мельник очікує від канцлера ФРН Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС

Залужний обговорив із Міллі постачання озброєння та попросив у найкоротші терміни поставити більше артсистем

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина

Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА