Окупанти продовжують спроби зайняти Сєвєродонецьк, безуспішно штурмували Врубівку та ділянку Оріхове-Золоте

Російські окупанти у неділю намагалися подолати опір українських військ та встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк Луганської області, бойові дії продовжуються, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій у фейсбуці.

"На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою захоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали. При спробі відновити штурмові дії у напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч і відійшов. На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина", - йдеться у зведенні.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріл наших підрозділів і готувався до наступу.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне становище, продовжує вдосконалювати інженерне обладнання оборонних позицій. "Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне", - йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони сіл Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують обстріл позицій українських військ та цивільної інфраструктури у с.Хренівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

"Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії", - йдеться в зведенні.