Минулої доби українські військові знищили понад 42 одиниці техніки і до 150 окупантів

Минулої доби українські захисники знищили до 150 людей особового складу агресора та понад 42 одиниць ворожої техніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом минулої доби втрати противника склали десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин, сім БпЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки та до ста п’ятдесяти осіб живої сили", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці в неділю вранці.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. В Бєлгородській та Курській областях продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози.

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.

На Сєвєродонецькому окупанти ведуть штурм у місті Сєвєродонецьк, але успіху не мають. Тривають бойові дії біля Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожою армійською авіацією було завдано авіаудару неподалік Покровського.

"Українські воїни відбили наступ у районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч і відійшов. Ворожий штурм у районі Василівки наші захисники теж успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції", – зазначають у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Також окупанти обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.