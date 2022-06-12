12 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 109 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 109 RUSSIAN AGRESSION

12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників легкої промисловості, в Україні – День працівників фондового ринку, День батька в Бельгії, День моряків в Ісландії, День науки в Туркменістані, День Гельсінкі у Фінляндії, а у Бразилії – День закоханих.

У церковному календарі – Трійця.

У цей день, 1849 року, виданий перший патент на пристрій протигазу.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлено Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається 12 червня. Ідея впровадити в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що відбулися в Амстердамі та Осло в 1997 році.

МОП уперше провела Всесвітній день боротьби з дитячою працею у 2002 році. Його мета — привернути увагу до цієї проблеми та необхідності заходів щодо її ліквідації. Щороку 12 червня уряди, організації роботодавців та працівників, представники громадянського суспільства, а також мільйони людей у всьому світу об'єднують свої зусилля у боротьбі з дитячою працею.

За останніми даними, кількість дітей-працівників у світі, віком від 5 до 17 років, становить 160 мільйонів, до того ж, понад сто мільйонів є жертвами сучасного рабства, а 79 мільйонів із них зайняті небезпечною працею.

День працівника фондового ринку в Україні

Дата з'явилася в офіційному календарі професійних свят країни у 2008 році.

11 березня 2008 року Віктор Ющенко, який тоді обіймав посаду глави держави, підписав указ №202/2008 про започаткування нового свята. У документі зазначено, що нова дата впроваджується, "з огляду на значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ та створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку у процесі залучення інвестицій в економіку України, покращення інвестиційного клімату".

День Гельсінкі в Фінляндії

У цей день Гельсінкі наповнений воістину великим і галасливим святом, до якого долучаються люди різного віку.

Особливо багатолюдним і галасливим стає центр міста, що наповнюється музикою та безліччю святкових вистав. Святкування відкриває мер міста, який випиває чашку кави у дворі будівлі муніципалітету. Потім розпочинаються всі святкові заходи.

Видано перший патент на пристрій протигазу

12 червня 1849 року американське патентне бюро видало Льюїсу Гаслету перший патент на пристрій протигазу. Винахід називався "Легеневим протектором" і складався з блоку з клапанами на вдих-видих і повстяного фільтра, що приєднується безпосередньо або через трубку до цього блоку. Останній міг кріпитися до носа чи до рота.

Активна робота над удосконаленням засобів захисту дихальних органів людини розпочалася в період Першої світової війни, коли у квітні 1915 року на німецько-французькому фронті німці провели першу газову атаку.

На той час для захисту від газів солдатам видавалися марлеві маски, просочені спеціальним розчином. Проте вони виявились ненадійним засобом захисту.

Ще цього дня:

1923 - Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе зі смиренної сорочки, коли знаходився над землею на висоті 40 футів (12 метрів);

1929 - Завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака "АНТ-9" конструкції Туполєва;

1964 - Нельсон Мандела засуджений на довічне ув'язнення;

1966 - У Києві почалася експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Вєкліча;

1975 - Верховний суд Індії визнав прем'єр-міністра Індіру Ганді винною в корупції та фальсифікації результатів виборів у 1971 році та заборонив їй на 6 років займатися політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан та санкціонувала масові арешти політичних опонентів;

1991 - На перших президентських виборах у Росії переміг Борис Єльцин, за якого проголосувало 57,3% виборців.

1999 - До Приштини (столиця Косово) увійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту "Слатина" у них виникла сутичка із 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії.

Церковне свято

Одне з головних християнських свят – День Святої Трійці – відзначається на 50-й день після Великодня. У православ'ї він належить до двонадесятих свят і прославляє Пресвяту Трійцю. А П'ятидесятницею його називають тому, що зішестя Святого Духа на Апостолів відбулося п'ятдесятого дня після Воскресіння Христового.

У це свято в церквах одразу після Божественної літургії відбувається вечірня на згадку про зішестя на святих апостолів Духа Утішителя. Під час цього богослужіння читають уклінні молитви, про послання і нам Духа Святого, Духа премудрості, Духа розуму та страху Божого.

Православні християни в цей день прикрашають будинки та храми зеленими гілочками верби, берези, квітами.

Звичай цей іде ще від Старозавітної Церкви, коли будинки і синагоги прикрашалися зеленню в П'ятидесятницю на згадку про те, як при Синайській горі все цвіло і зеленіло в день, коли Мойсей отримував скрижалі закону. Сіонська кімната, де на апостолів зійшов Святий Дух, у той час, за загальним звичаєм, теж була прикрашена гілками дерев і квітами.

У свято Трійці згадують і явлення Аврааму Трійці у Мамврійській діброві, тому прикрашений зеленню храм нагадує її. А ще квітучі гілки нагадують нам про те, що під дією Божої благодаті людські душі розквітають плодами чеснот.

Трійця у лютеран

На відміну від православних християн, лютерани святкують Трійцю не в один день із П'ятидесятницею, а за тиждень після неї.

Сьогоднішнє свято присвячене прославленню Святої Трійці, літургійні читання та проповіді цього дня розкривають християнське вчення про троїчність Бога.

У середні віки святкування на честь Святої Трійці відбувалися на місцевому рівні. Папа Олександр III у дванадцятому столітті вважав їх непотрібними і не рекомендував дотримуватись, вважаючи, що Свята Трійця прославляється у кожному богослужінні. Папа Іван XXII у чотирнадцятому столітті ухвалив дотримуватися цього свята у всій Вселенській Церкві наступної неділі після П'ятидесятниці.

Нині у лютеранському календарі святом П'ятидесятниці завершується спогад про історичних осіб та події їхнього життя, а зі свята Трійці починається півріччя Церкви.

Трійця у західних християн

Із 14 століття святом Трійці у Католицькій Церкві стала називатися перша неділя після П'ятидесятниці, на відміну від православної традиції, де святкування П'ятидесятниці (Сходження Святого Духа) та дня Святої Трійці поєднано.

Слід також зазначити, що у католицькій традиції свято Трійці входить до так званого "циклу П'ятидесятниці", який відкривається святом зішестя Святого Духа. Потім святкується День Святої Трійці, ще за 4 дні – на 11-й день по П'ятидесятниці – відзначається свято Тіла та Крові Христових, а на 19-й день – свято Пресвятого Серця Ісуса. Завершується цикл святом Непорочного Серця Діви Марії (субота, 20 день після П'ятидесятниці).

Іменини: Василь, Антоніна.