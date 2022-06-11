Події

19:30 11.06.2022

Українські військові відбили штурм ворога поблизу Бражківки, Долини та Вернопілля

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Українські військові відбили штурм ворога поблизу Бражківки, Долини та Вернопілля

Українські захисники успішно відбили штурмові дії агресора у районах Бражківки, Долини та Вернопілля на Слов'янському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці у суботу ввечері.

На Волинському та Поліському напрямках здійснюється приведення підрозділів ЗС Білорусі у вищий ступінь бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов'язаних, знімається зі зберігання озброєння та військова техніка.

На Сіверському напрямку агресор продовжує мінометні обстріли позицій ЗСУ у прикордонних районах. Також окупанти здійснюють обстріл об'єктів цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське в Сумській області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни та Верхній Салтів, завдав авіаударів у районах Тернової та Рубіжного.

На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

"Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву," - зазначають у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.

В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.

Ворог здійснює наступ у районі Ниркового, тривають бойові дії. У напрямку Миколаївки противник зазнав невдачі під час наступу та відійшов.

У районі Берестового ворог зазнав втрат при спробі штурмових дій і відійшов на раніше зайняті позиції.

Окупанти проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, але зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

На Бессарабському напрямку без змін.

" Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/337671438545941

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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