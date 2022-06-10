Фінляндія направить до України більше оборонної техніки

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на пропозицію уряду ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить до України додаткову допомогу військовою технікою, повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати: відправимо новий пакет оборонних матеріалів", - сказав міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, йдеться у повідомленні уряду у п'ятницю.

Жодної додаткової інформації про вміст, доставку або терміни допомоги для забезпечення її доставки не надається. Додаткова допомога Фінляндії враховувала і потреби України, і ситуацію із ресурсами Сил оборони, зазначили в уряді.