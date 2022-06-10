На кордоні в Гомельській області стягують спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі

На кордоні в Гомельській області стягують спеціальні бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі, повідомляє Генеральний штаб України.

"На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ республіки білорусь", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці в п'ятницю вранці.

Водночас російські окупанти, незважаючи на накази вищого командування, у зв'язку із втратами продовжують відмовлятися від подальшої участі у бойових діях на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Харківської областей. Зокрема, одними з тих, хто у повному складі відмовився, став ворожий мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу.

На інших напрямках також спостерігається значне зниження наступу супротивника.

Зокрема, на Сіверському ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали із артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.

Також ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч і відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх та закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів з метою сковування дій.

Водночас, на Південнобузькому та Слобожанському напрямках ворог веде посилену оборону та бойові дії.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. З метою посилення угруповання противник провів переміщення підрозділів. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема відзначається встановлення мінних загороджень в районі населеного пункту Високопілля.

На Слобожанському напрямку противник, силами до 30 батальйонних тактичних груп, веде бойові дії. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування.