Події

20:22 09.06.2022

Генштаб ЗСУ: Українська армія завдає російським окупантам суттєвих втрат, на окремих ділянках проводить наступальні дії

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Генштаб ЗСУ: Українська армія завдає російським окупантам суттєвих втрат, на окремих ділянках проводить наступальні дії

Сили оборони України продовжують оборону країни від загарбників та завдають істотних втрат російським окупантам, а на окремих ділянках фронту ведуть наступальні дії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника, стійко тримають оборону на усіх напрямках. На деяких ділянках ведуть наступальні дії", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження щодо накопичення особового складу та військової техніки армії РФ. Втрати супротивника уточнюються.

На Харківському напрямку противник продовжує надавати вогневого впливу на підрозділи українських військ з метою недопущення їхнього просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів у прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку із використанням безпілотних літальних апаратів.

На Слов'янському напрямку окупанти активних дій не робили, намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів і перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню нарощують систему оборонних рубежів – обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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