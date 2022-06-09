У Білорусі активізовано процес формування т.зв. "народного ополчення"

На території Республіки Білорусь активізувався процес формування т.зв. "народного ополчення", повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Активізовано процес формування так званого народного ополчення республіки Білорусь. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз'яснення необхідності створення зазначених підрозділів", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що певні підрозділи збройних сил Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях.

"Для запобігання викриттю позицій та місць розміщення військової техніки місцевому населенню заборонено відвідування лісів", - наголосили в Генштабі.