Події

07:39 09.06.2022

Ворог розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У"

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Ворог розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У"

Агресор розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, ТРК "Точка-У", а також готується до форсування водних перешкод, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи  танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в четвер уранці.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог, з метою підвищення стійкості оборони, проводить інженерно-фортифікаційне облаштування позицій та мінування підступів. Для сковування дій сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли наших підрозділів. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкине, Асіївка, Чепіль та Уди.

На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька. Окупанти проводили наступальні та штурмові події поблизу Богородичного і Довгенького, використовуючи результати вогневої поразки, бойові події тривають.

На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару поблизу Краматорська.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

Противник веде штурмові дії в поблизу населених пунктів Роти, Миколаївки та Комишувахи, використовуючи результати вогневого впливу.

"У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу", - наголошується в повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій наших підрозділів здійснював обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське. Зазначається, що у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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