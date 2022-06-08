Події

06:46 08.06.2022

Окупанти знову обстріляли житловий район Харкова, дві людини поранені - Синєгубов

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Окупанти знову обстріляли житловий район Харкова, дві людини поранені - Синєгубов

Увечері 7 червня російські окупаційні війська знову обстріляли житлові будинки на Олексіївці в Харкові, внаслідок чого є постраждали серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Буквально 10 хвилин тому знову по Олексіївці було завдано два артилерійські удари, знову по житлових будинках. За попередніми даними, дві людини постраждали, але ця інформація ще уточнюватиметься", - сказав Синєгубов в ефірі каналу FreeДом.

Він зазначив, що хоча люди, які виїхали з Харкова після 24 лютого, повертаються до міста, перебувати на вулицях, як і раніше, небезпечно.

"На жаль, ворог іще перебуває на тій відстані від міста, що дає змогу йому чинити обстріли цими системами зброї. Страждає виключно місцеве населення. Перебувати на вулицях досі небезпечно. Прилітає всюди і прилетіти може в будь-який район, у будь-який абсолютно дитячий майданчик, парк чи житлову інфраструктуру", - сказав Синєгубов.

Він також наголосив, що окупанти обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури.

"Ми фіксуємо масове пошкодження електромереж, підстанцій, котелень. Таке відчуття, що ворог спеціально б'є саме по критичній інфраструктурі, яка призначена для підтримання життєдіяльності міста", - сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, раніше у вівторок унаслідок ворожого обстрілу Олексіївки одна людина загинула, троє дістали поранень.

Теги: #харків #обстріл
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