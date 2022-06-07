Події

19:13 07.06.2022

Окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та обстрілюють українську інфраструктуру

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Окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та обстрілюють українську інфраструктуру

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України та не залишають спроб встановити контроль над містом Сєвєродонецьк Луганської області, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки. На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної  та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне", - йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Також українські військові успішно стримують штурм окупантів поблизу смт Комишуваха Сєвєродонецького району. Безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарської та Вуглегірської ТЕС, а також с.Нагірне Бахмутського району Донецької області.

Окупанти обстріляли села Сеньківка Чернігівської області, Сопич, Костянтинівка, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області на Сіверському напрямку, де інших активних дій не вели.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли наших військ, мінує місцевість. На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на розвідці, утриманні зайнятих рубежів та відновленні втрачених позицій.

На Волинському, Поліському та Бессарабському напрямках без особливих змін. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника, як і раніше, задіяне для блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

"Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України. У зв’язку з втратами особового складу та військової техніки противник продовжує активно використовувати цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу у Луганській та Донецькій областях", - йдеться у зведенні.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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