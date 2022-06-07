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07:35 07.06.2022

Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

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Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

Передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тис. осіб, повідомив Генеральний штаб України.

"На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні", - сказано у ранковому зведенні Генштабу у вівторок.

Водночас на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території російської федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне.

На Слов’янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Також ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БПЛА.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове,  Криничне, Роти.

З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного становища, утриманні зайнятих позицій, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, ворожі війська спробували за підтримки артилерії та армійської авіації здійснити наступальні дії у напрямку Лозове – Біла Криниця, проте успіху не мали. Проводили повітряну розвідку за допомогою БПЛА для уточнення позицій українських військ.

Також у Генштабі попереджають про готовність до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря, де знаходяться три ворожі носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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