Події

19:10 06.06.2022

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

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У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах встановлення повного контролю над м. Сєвєродонецьком Луганської області та блокування українських військ у районі сусіднього м. Лисичанська, повідомляється в оперативній інформації станом на 18:00 на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.… утримують контроль у місті Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, українські військовослужбовці також відбили штурм окупантів у напрямку смт Воронового, що розташовується на південний схід від Сєвєродонецька, а також с. Довгенького Ізюмського району Харківської області на слов'янському напрямку.

Загалом на слов'янському напрямку ворог веде підготовку до відновлення штурмових дій, а на донецькому відновлює боєздатність своїх підрозділів, наголошується у зведенні.

У районі смт Білогорівки Сєвєродонецького району діють диверсійно-розвідувальні групи.

На слобожанському напрямку противник продовжує бої у прикордонних районах на північ від Харкова та відновлює зруйнований залізничний міст через р. Оскіл у районі станції Куп'янськ-Вузловий.

На лиманському напрямку ворог обстрілював українські підрозділи з мінометів та артилерії в районах сіл Тетянівки та Пискунівки Краматорського району Донецької області, Наніс ракетний удар по м. Миколаївці.

На бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони сіл Берестового, Федорівки та Миронівки Світлодарської ОТГ Бахмутського району Донецької області, завдали авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу с. Ротів.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів, проте здійснював обстріли із застосуванням артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню, а також посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи.

На південнобузькому та харківському напрямках окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів. У районах сіл Шестакового, Перемоги та Байрака Харківської області здійснили дистанційне мінування ділянок місцевості.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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