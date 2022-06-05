Події

07:43 05.06.2022

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси поблизу н.п. Черкаські Тишки на Харківщині, продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема по Києву

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Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси поблизу н.п. Черкаські Тишки на Харківщині, продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема по Києву

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки. Противник продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема по Києву, веде штурмові дії у Сєвєродонецьку, наступає у напрямку Святогірська, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

"Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави, зокрема у Києві", – повідомляється в ранковому зведенні у фейсбуці.

На Волинському та Поліському  напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. До 11 червня 2022 року продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки білорусь. У рамках зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь. Відпрацьовані питання дій підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди.

На Сіверському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли об’єктів інфраструктури у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, а також населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівської області.

Для уточнення розташування позицій наших військ ворог провів повітряну розвідку БПЛА у визначених районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу міста Харкова.

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку угруповання противника завершили перегрупування військ. Визначені підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора  основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10". Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, імовірно Су-34 та БпЛА типу "Форпост" на Південному напрямку. Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилатих ракети "Калібр". У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

Крім того, винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору нашої Держави, ударна авіація небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам наших військ на Східному напрямку та в інших визначених операційних районах.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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