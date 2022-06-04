Події

14:46 04.06.2022

У Харкові створено чат-бот, в якому ті, хто виїхав з міста, можуть дізнатися про стан свого житла

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У Харкові створено чат-бот, в якому ті, хто виїхав з міста, можуть дізнатися про стан свого житла

Люди, які виїхали з Харкова через війну і хочуть дізнатися, чи в придатному для житла стані їхній будинок, зможуть отримати цікаву для них інформацію в спеціальному чат-боті @tviyDimKharkivBot, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Пройшовши дуже просту реєстрацію, ви зможете дізнатися, чи постраждало ваше житло. Якщо так, то наскільки, чи є в будинку електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. З огляду на отримані дані, ви зможете прийняти для себе зважене рішення чи повертатися до Харкова", - сказав Терехов у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в суботу.

Він наголосив, що через масштаб руйнувань житлового фонду в Харкові, обстежені ще не всі будинки, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів.

"У цьому разі ви отримаєте повідомлення, що інформація щодо вашого будинку відсутня. Це означає, що вам треба почекати кілька днів і знову дати запит на інформацію про ваш будинок в чат-боті", - сказав Терехов.

Він подякував IT-фірмам Sigma Software та Ideasoft, які на волонтерських засадах допомогли у створенні чат-бота.

За словами Терехова, найближчим часом також планується запустити "гарячу" телефонну лінію для тих, хто з тих чи інших причин не зможе скористатися чат-ботом.

Міський голова також зазначив, що обстріли в Харкові тривають, і географія руйнувань збільшується.

На сьогодні, за словами Терехова, в місті пошкоджено понад 2 тис. житлових будинків, 500 з яких не можна відновити.

Теги: #харків #житло #чат_бот
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