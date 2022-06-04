Зеленський на презентації United24 у Вашингтоні: це не просто фандрайзинг, це також одна з можливостей довести РФ, що зло не зможе перемогти

Президент України Володимир Зеленський представив платформу United24 у Вашингтоні, наголосивши, що ж це не просто фандрайзинг, а й одна з можливостей довести РФ, що зло не зможе перемогти.

"Я хочу розказати вам одну історію, щоб ви зрозуміли, що означає для нас ця війна. Я хочу розказати вам про Світлану Клименко. Вона працює медичною сестрою в лікарні міста Іванків неподалік нашої столиці. 24 лютого, у перший день російського вторгнення, Світлана втратила чоловіка. Він працював фельдшером екстреної медичної допомоги та поїхав на виклик у тому районі, де російські війська намагалися наступати на Київ. З того дня, першого дня війни, він вважається зниклим безвісти. Війна забрала й іншу найріднішу людину Світлани – її сина. Він загинув у Маріуполі", - сказав Зеленський під час презентації платформи United24 у Вашингтоні, передає Офіс президента.

Президент також розповів, що Світлана провела понад місяць в окупації, доки її місто – Іванків – не було звільнене від російських загарбників. Попри біль втрат вона не здалася. Вона виконувала свою роботу. Просто свою роботу. Увесь час окупації вона працювала в лікарні Іванкова й допомагала рятувати людей.

"Як і тисячі лікарів та медичних сестричок, які з 24 лютого рятують людей. Дітей, жінок, літніх людей. Бо Росія не шкодує нікого. Ми маємо зробити все, щоб їх підтримати. Щоб їм було чим лікувати, щоб їм було де лікувати, щоб у нас з'явилися броньовані швидкі, захищені від російських військ, які їх розстрілюють", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що російська армія дуже жорстока і намагається не тільки вбити якомога більше людей, а й зруйнувати всю інфраструктуру, необхідну для життя.

" Але люди повинні мати куди повертатися. Вже зараз. Уже сьогодні. Ось чому я ініціював створення спеціальної платформи United24. Це не просто фандрейзинг. Це також одна з можливостей довести Росії, що зло не зможе перемогти. Тисячі поранених потребують допомоги. Тисячі обʼєктів потребують відновлення. Пані та панове, ви можете до цього долучитися", - закликав глава держави.

Зеленський також зазначив, що допомога буде використана максимально ефективно і прозоро.

"Ми гарантуємо, що завдяки цим внескам ваші імена назавжди залишаться в історії України, історії захисту свободи і демократії. Будь ласка, приєднуйтесь до United24 сьогодні", - заявив він.