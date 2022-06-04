На території Сумської області після 4-ї ранку працював ворожий літак, сталося чотири вибухи, жертв немає

Після 4-ї ранку на території Сумської області працював російський ворожий літак, зафіксовано чотири вибухи на території Сумського району, жертв серед цивільних немає, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумської області працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району. Жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються", - написав він у Facebook.