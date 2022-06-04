Ворог проводить відволікаючі дії на Авдіївському та Курахівському напрямках

Ворог проводить відволікаючі дії на Авдіївському та Курахівському напрямках, а на Лиманському намагається взяти під контроль частину річки Сіверський Донець, повідомив пресцентр Генерального штабу України.

"На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії. На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець", - сказано у зведенні вранці в суботу.

Як зазначається, основні зусилля зосереджені на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті продовжуються бої.

Разом із тим, противник зазнав втрат на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Зокрема, здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, але успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля. А на Бахмутському відійшов.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).

На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

У Генштабі відзначають низький темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій у Донецькому напрямку, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу та низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.

"Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - зазначили у штабі.

А на Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін.

Крім того, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".