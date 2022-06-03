Арахамія: З посиленою позицією ми можемо ініціювати новий раунд переговорів між Україною та РФ

Глава української делегації на переговорах з РФ, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що зараз немає підстав для того, щоб ініціювати продовження переговорів між Києвом та Москвою, які зараз перебувають на паузі.

"Станом на зараз, пауза (у переговорах між Україною та Росією – ІФ) є достатньо обґрунтованою. Зараз тривають великі бої на сході (України – ІФ). І поки не буде реально якоїсь великої зміни на фронті… я не бачу підстав для того, щоб ініціювати продовження переговорів", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Нардеп висловив сподівання, що згадані ним зміни на фронті будуть вигідні Україні, а також наголосив, що ініціювати продовження переговорів Київ планує після того, як отримає більш сильну переговорну позицію.

"Переговори треба продовжувати тоді, коли у нас переговорна позиція (Києва – ІФ) буде посилена. Зараз вона насамперед може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам обіцяють іноземні партнери, зрештою, прибуде в достатній кількості… З посиленою переговорною позицією ми можемо ініціювати новий раунд переговорів", - наголосив Арахамія.

Він також додав, що українські військові вже мають необхідні знання та навички для того, щоб застосовувати західне озброєння на полі бою.

Як повідомлялося, перший раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 28 лютого у Гомельській області (Білорусь). Україну у переговорному процесі представляють, зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Делегацію Росії на переговорах очолює ексміністр культури РФ Володимир Мединський.

Другий раунд переговорів пройшов 3 березня у Брестській області Білорусі. Сторони переважно обговорювали питання гуманітарних коридорів, проте особливих успіхів не досягнуто.

7 березня у Біловезькій пущі у Білорусі пройшов третій раунд переговорів.

10 березня міністри закордонних справ України та Росії провели зустріч у Стамбулі за посередництвом голови турецького МЗС. Після її закінчення глава української дипломатії Дмитро Кулеба заявив про те, що РФ добивається капітуляції України, "але ми не здамося".

12 березня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив про створення спеціальних робочих груп у переговорному процесі, а самі переговори стали безперервно вестись у відеоформаті.

"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені дуже жорсткими попередніми директивами", - написав Подоляк у твіттері.

16 березня Подоляк повідомив, що переговори між Україною та РФ продовжуються, є принципові протиріччя, але є місце для компромісу.

23 березня про це повідомив і президент України Володимир Зеленський, який заявив, що переговори з Росією відбуваються "складно, часом скандально, але ми крок за кроком йдемо вперед".

17 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори між Україною та Росією припинені, однак рано чи пізно вони відновляться. Також, за словами Подоляка, Київ не має наміру йти на територіальні поступки заради "збереження обличчя" Путіна.