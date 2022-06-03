Зеленський відвідав Інститут хірургії та трансплантології ім.Шалімова на честь його 50-річчя та нагородив медиків

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова на честь 50-річчя закладу та вручив державні нагороди медикам, які надавали допомогу цивільним під час збройної агресії Росії.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський висловив подяку лікарям за їхню щоденну працю та врятовані життя пацієнтів в умовах війни.

"Хочу вам подякувати. Ви на такій же передовій, як і наші військові. Робите операції не лише в хірургічних палатах, а й у польових шпиталях. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям. Дякую, що бережете всіх нас", - сказав президент, вручивши державні нагороди та надавши декільком медикам звання "Заслужений лікар України".

Він також оглянув приміщення відділення ендоскопічної хірургії та реанімації та поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які зазнали поранень у боях із російськими окупантами і наразі лікуються в інституті. Глава держави подякував воїнам за їхні подвиги та побажав якнайшвидшого одужання.

Установа була заснована 30 травня 1972 року як Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії. Щороку в медичній установі виконують понад 7,5 тис. оперативних втручань. З перших днів бойових дій на Донбасі у 2014 році працівники інституту приймають на лікування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. За вісім років фахівці закладу надали допомогу понад 2 тис. військовослужбовців, з яких третина отримали бойову травму під час захисту Батьківщини.