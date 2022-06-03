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07:37 03.06.2022

Підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії агресора зазнали значних втрат на Попаснянському напрямку

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Підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії агресора зазнали значних втрат на Попаснянському напрямку

Підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії противника зазнали значних втрат особового складу, техніки та озброєння на Попаснянському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації.  Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбуці в п'ятницю вранці.

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород .

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу. Поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території російської федерації. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених  пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури  в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

Агресор завдав авіаударів по інфраструктурі недалеко від Відродження, Ротів, Новолуганського та Доломітного силами штурмової та армійської авіації.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.

"Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції", - повідомляють у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню.

На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.

З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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